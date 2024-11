Polaris Renewable Energy gibt Kreditrating für Unternehmens- und Anleiheninstrumente bekannt

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 8. November 2024 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) („Polaris“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die internationale Ratingagentur S&P Global Ratings Polaris ein Unternehmens- und Anleiherating von BB- mit stabilem Ausblick erteilt hat.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen, das in der Entwicklung, dem Bau, dem Erwerb und dem operativen Betrieb von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in fünf Ländern Lateinamerikas und der Karibik tätig ist.

Zu den Betrieben des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (~82 MW), vier Wasserkraftwerke (~40 MW), drei in Betrieb befindliche Solar (Photovoltaik)-Projekte (~35 MW) und nach Abschluss der Übernahme in Puerto Rico ein Windpark mit (26 MW).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Tel: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

