Italien bringt wieder Flüchtlinge nach Albanien

(Aktualisierung: Zahl der Migranten)



ROM/TIRANA (dpa-AFX) - Italien hat nach einer ersten Niederlage vor Gericht wieder Flüchtlinge nach Albanien gebracht, um dort in Lagern außerhalb der EU über deren Asylanträge zu entscheiden. Nach tagelanger Fahrt übers Mittelmeer lief ein Schiff der italienischen Marine mit zunächst acht Migranten aus Ägypten und Bangladesch im Hafen der Stadt Shengjin ein. Nun wird geprüft, ob sie nach Italien dürfen oder sofort wieder zurückgeschickt werden.

Nach einer ersten medizinischen Untersuchung in dem Lager in Shengjin klagte einer der Männer jedoch über erhebliche gesundheitliche Probleme. Die italienischen Behörden entschieden daher, dass der Mann nach Italien übergestellt werden soll. In Italien soll nun über seinen Antrag entschieden werden, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.