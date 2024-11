'Trump-Woche' wird zur stärksten des Jahres

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordjagd am US-Aktienmarkt in der "Trump-Woche" hat auch am Freitag kaum Ermüdungserscheinungen erkennen lassen. Seit dem Sieg des Republikaners bei der Präsidentschaftswahl zur Wochenmitte waren die Indizes von Rekord zu Rekord geeilt, so auch am letzten Handelstag einer turbulenten und ereignisreichen Woche.

Erstmals in seiner Börsengeschichte stieg am Freitag der aufgrund seiner Marktbreite besonders aussagekräftige S&P 500 über 6.000 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial ließ zudem die Marke von 44.000 Punkten hinter sich, was ihm bislang noch nicht gelungen war.