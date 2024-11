The One Destination arbeitet mit einem Investor aus Singapur und einem institutionellen Fonds zusammen, um den ersten ESG-Immobilienkomplex Vietnams in Da Lat zu bauen.

HANOI, Vietnam, 8. November 2024 /PRNewswire/ -- The One Destination gab offiziell eine Investitionsvereinbarung mit Terne Holdings aus Singapur, einer multisektoralen Investmentgruppe, und BTS Bernina Private Equity Fund, einem auf Asien ausgerichteten regulierten Investmentfonds, bekannt. Gemäß der Vereinbarung wird das Joint Venture von BTS und Terne Holdings einen Anteil von 30 % an The One Destination halten.

The One Destination ist der Entwickler des Projekts Haus Da Lat. Das Unternehmen ist führend bei der Entwicklung von ESG-Immobilien in Vietnam, arbeitet aktiv an zahlreichen laufenden Projekten im ganzen Land und verfügt über eine beträchtliche Landreserve. Das Projekt erstreckt sich über 5 Hektar und hat eine Gesamtinvestition von 1.700 Milliarden VND (ca. 68 Millionen USD). Es befindet sich in bester Lage am ruhigen Xuan-Huong-See, einem der malerischsten Naturseen Vietnams und einem Symbol von Da Lat.