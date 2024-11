Haben Sie dieser Tage auch ungewöhnliche Anrufe oder Textnachrichten aus dem Familien- oder Freundeskreis erhalten? Von Menschen, die noch nie eine Aktie besessen haben? Bei mir war das vorgestern der Fall. Ein 16-jähriger Teenager hat mich per Textnachricht gefragt, ob ich für ihn 100 Euro in Rheinmetall investieren könnte. Und wenig später rief mich sein Vater an, ob ich von ihm nicht noch 500 Euro hinzutun könnte. Meine Antwort: Wir können ja bei einem persönlichen Gespräch darüber reden.

Will man den Markt verstehen, muss man auf NVIDIA sehen

Doch bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich noch kurz einschieben, dass ich gestern Morgen nach den ersten Gedankengängen noch im Bett liegend wie üblich in der Stock3-App (erhältlich im App Store und bei Google Play) auf meinem Handy in meine Watchlists geschaut habe. Die meisten deutschen Aktien lagen im frühen Handel im Minus, ein großer Teil davon sogar mit -2 % und mehr. Der nächste Blick wanderte zum DAX: kaum -0,1 % im Minus. Also der nächste Blick auf NVIDIA: Klar, die Aktie ist wieder einmal im Plus. Und der Nasdaq? Logisch, auch im Gewinn. „Verrückt“, so mal wieder mein Fazit zum Markt.

Die Wahnsinns-Rally des Nasdaq 100

Es ist also wieder einmal eine einzelne Aktie, welche die Aktienindizes oben hält, während deutsche Werte in der Breite Kursverluste erleiden. Dazu kam mir der Titel der vorgestrigen Analyse in den Sinn: „Will man den Markt verstehen, muss man auf NVIDIA sehen“. Darin ist zu lesen: „Der Dow Jones hat im laufenden Jahr schon um etwas mehr als 16 % zugelegt, nachdem es im Jahr davor mehr als 13 % waren. Beim marktbreiten S&P 500 sind es sogar 24,45 % (2024) und 24,23 % (2023).“ Aufgestanden, ab an den PC – Folgendes nachgeschaut: Der Nasdaq 100 hat 2023 um sagenhafte 53,81 % (!) zugelegt. Und 2024 sind es bislang +25,60 %.

