RWE-Aktie springt nach Elliott-Beteiligung: Kommt jetzt der Aktienrückkauf?

Die RWE-Aktie hat am Donnerstag einen bemerkenswerten Anstieg verzeichnet, nachdem sie zuvor ein Mehrjahrestief erreicht hatte. Der Hedgefonds Elliott Management, gegründet von Milliardär Paul Singer, hat Berichten zufolge eine bedeutende Beteiligung an dem deutschen Energiekonzern erworben und fordert das Management zu einem Aktienrückkaufprogramm auf. Die genaue Höhe der Beteiligung bleibt unklar, da Investoren in Deutschland ab einer Beteiligung von 3 Prozent oder ab Derivate-Interessen von 5 Prozent zur Offenlegung verpflichtet sind. Elliott dementierte jedoch, dass Gespräche mit dem RWE-Management geführt oder konkrete Forderungen gestellt wurden.

RWE selbst hat bislang keine öffentliche Stellungnahme zu einem möglichen Aktienrückkauf abgegeben und konzentriert sich stattdessen auf Investitionen in erneuerbare Energien. Bis 2030 plant das Unternehmen, 55 Milliarden Euro in grüne Technologien zu investieren. Die RWE-Aktie reagierte positiv auf die Gerüchte und legte um fast 3 Prozent zu, nachdem sie am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit viereinhalb Jahren gefallen war. Diese Entwicklung wurde durch die Unsicherheit über die zukünftigen Förderprogramme für erneuerbare Energien, ausgelöst durch die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, verstärkt.