Goldman Sachs hebt BioNTech auf 'Buy': Neue Chancen in der Krebsforschung! Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von BioNTech von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 137 US-Dollar angehoben. Analyst Chris Shibutani begründet diese Entscheidung in seiner am Freitag veröffentlichten …