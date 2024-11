Ölpreise unter Druck: Chinas Wirtschaft und Trump sorgen für Unsicherheit!

Zusätzlich zu den wirtschaftlichen Bedenken in China gibt es Unsicherheiten bezüglich der Handelspolitik unter dem designierten US-Präsidenten Donald Trump. Sollte Trump, wie im Wahlkampf angekündigt, die Einfuhrzölle auf chinesische Waren drastisch erhöhen, könnte dies negative Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft und damit auf die Ölnachfrage haben. Gleichzeitig könnte eine mögliche Erhöhung der US-Ölproduktion unter Trump die Preise weiter unter Druck setzen.

Am Freitag gaben die Ölpreise nach, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar zuletzt 74,46 US-Dollar kostete, was einem Rückgang von 1,17 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,32 Dollar auf 71,04 Dollar. Trotz dieser Rückgänge liegen die Preise jedoch immer noch über den Werten zu Beginn der Woche. Die Sorgen um die chinesische Wirtschaft belasten die Ölpreise erheblich. Obwohl die chinesische Regierung ein Umschuldungsprogramm für lokale Regierungen angekündigt hat, sind Ökonomen skeptisch, ob dies die Wirtschaft signifikant ankurbeln kann. China ist ein zentraler Akteur auf dem Ölmarkt und eine schwächelnde Wirtschaft könnte die Ölnachfrage dämpfen.

In einem anderen Kontext äußerte sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen optimistisch über die Möglichkeit eines neuen Deals zwischen der Europäischen Union und der kommenden US-Regierung zur Förderung amerikanischer Flüssiggasexporte (LNG). Sie betonte, dass amerikanisches LNG eine kostengünstigere Alternative zu russischem Gas darstellen könnte, was die Energiepreise in der EU senken würde. Die EU sucht derzeit nach Wegen, um einen potenziellen Handelskonflikt mit den USA zu vermeiden, insbesondere angesichts von Trumps Ankündigungen, Zölle auf Importe zu erheben.

Russland hingegen sieht das Scheitern der Ampel-Koalition in Deutschland als Folge einer vermeintlichen US-Hörigkeit der deutschen Politik. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums kritisierte, dass Deutschland auf russisches Gas verzichtet habe, was negative Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft habe. Auch der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko machte Olaf Scholz für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten Deutschlands verantwortlich und forderte dessen Rücktritt.

Insgesamt bleibt die Unsicherheit auf den Märkten hoch, während geopolitische und wirtschaftliche Faktoren die Ölpreise weiterhin beeinflussen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 73,91USD auf TTMzero (USD) (08. November 2024, 22:00 Uhr) gehandelt.