Deutz AG: Aktien steigen trotz Gewinnrückgang – Hoffnung auf Erholung!

Die Deutz AG, ein führender Hersteller von Motoren, hat am Donnerstag einen kleinen Erholungsversuch an der Börse erlebt, nachdem die Aktienkurse über einen längeren Zeitraum gefallen waren. Trotz eines enttäuschenden Quartalsberichts stiegen die Aktien um bis zu sieben Prozent und erreichten einen Kurs von bis zu 4,28 Euro. Dies ist bemerkenswert, da der Kurs zuvor in der Nähe des niedrigsten Niveaus seit November 2022 lag, das bei 3,64 Euro lag. Analysten führen den Anstieg auf die Bestätigung der Jahresziele zurück, die den Markt optimistisch stimmen, trotz der schwierigen konjunkturellen Bedingungen.

Im dritten Quartal verzeichnete Deutz einen dramatischen Rückgang des Gewinns, der um fast 80 Prozent auf 7,2 Millionen Euro fiel, was zu einer EBIT-Marge von nur 1,7 Prozent führte. Der Umsatz sank um 14,9 Prozent auf 430,4 Millionen Euro. Die rückläufige Nachfrage hat das Unternehmen gezwungen, seine Prognose für das laufende Jahr zu senken und ein Sparprogramm einzuleiten, das auch Stellenabbau umfasst. Dennoch wird die positive Entwicklung der Auftragseingänge und die Aussicht auf Kosteneinsparungen als ermutigend angesehen.