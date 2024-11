Intel in Sachsen-Anhalt: Skepsis über Baupläne nach US-Wahl wächst!

Der Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Reint Gropp, äußert sich skeptisch zur Ansiedlung von Intel in Sachsen-Anhalt nach der US-Wahl. Er hält es für „extrem unwahrscheinlich“, dass das Unternehmen seine Pläne für den Bau mehrerer Chipfabriken in Magdeburg umsetzt. Die Bundesregierung hatte Intel zuvor rund zehn Milliarden Euro an Unterstützung zugesagt, doch Gropp sieht es als positiv an, dass bisher keine Gelder geflossen sind. Intel hatte angekündigt, die Baupläne aufgrund von Marktproblemen um zwei Jahre zu verschieben, obwohl der Baustart ursprünglich für das kommende Jahr geplant war.

Gropp betont, dass die Wahl von Donald Trump als US-Präsident erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft haben könnte. Insbesondere die Einführung von Zöllen könnte problematisch werden, da Deutschland stark exportorientiert ist und die USA ein wichtiger Handelspartner sind. Zölle könnten die Produktionskosten erhöhen und zu steigenden Preisen führen, was in einer ohnehin angespannten wirtschaftlichen Lage zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt. Gropp erwartet, dass auch die EU als Reaktion auf mögliche US-Zölle eigene Zölle einführen könnte, was die Inflation weiter anheizen würde. Er warnt, dass einige Unternehmen möglicherweise ihre Produktion in die USA verlagern könnten, was Trump begünstigen würde.

Die Aussagen Gropps stießen auf Kritik. Carsten Schneider, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, bezeichnete Gropps Einschätzung als „Schreibtisch-Einschätzung“ und betonte, dass er alles daran setzen werde, die Ansiedlung von Intel zu fördern. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff verwies auf positive Gespräche mit Intel und dem neuen Finanzminister Jörg Kukies und betonte, dass der Intel-Vorstand an dem Projekt festhalten wolle.

Insgesamt zeigt die Situation um Intel, wie politische Entscheidungen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen eng miteinander verknüpft sind. Die Unsicherheiten im internationalen Handel und die geopolitischen Entwicklungen könnten nicht nur die Ansiedlungspläne von Unternehmen wie Intel beeinflussen, sondern auch weitreichende Folgen für die deutsche Wirtschaft haben. Gropp warnt vor den möglichen inflationären Effekten von Zöllen und den damit verbundenen Herausforderungen für die Exportnation Deutschland.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 26,20USD auf Nasdaq (09. November 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.