Knaus Tabbert AG: Umsatzrückgang und CEO-Wechsel – Was jetzt kommt!

Die Knaus Tabbert AG hat am 8. November 2024 enttäuschende Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht, was zu einer Anpassung der Umsatzprognosen und einem Managementwechsel führte. Laut der Montega AG, die eine Kaufempfehlung für die Aktie ausgesprochen hat, fiel der Umsatz im dritten Quartal um 38,1 % im Vergleich zum Vorjahr, was deutlich unter den Erwartungen lag. Dies geschah, nachdem das Unternehmen bereits am 21. Oktober seine Jahresziele nach unten korrigiert hatte. Der Rückgang ist teilweise auf eine bewusste Reduzierung der Produktion zurückzuführen, um die Lagerbestände bei den Händlern abzubauen. Trotz des Umsatzrückgangs stieg das Orderbuch auf 577 Millionen Euro, was auf eine stabile Endkundennachfrage hindeutet.

Die Knaus Tabbert AG hat zudem angekündigt, die Konditionen ihrer Verkaufsaktionen zu verbessern, um den Absatz zu fördern. Der Auftragseingang lag bei rund 308 Millionen Euro, was zwar unter den Erwartungen, aber über den Vorquartalen liegt. Analysten weisen darauf hin, dass die Neuzulassungen für Reisemobile im September um 6 % gestiegen sind, was auf eine anhaltende Nachfrage hinweist.