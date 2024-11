Euro unter Druck: Fed-Zinsentscheidung sorgt für Kursrutsch auf 1,07 Dollar

Am Donnerstag geriet der Euro nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed unter Druck. Der Kurs fiel auf 1,0784 US-Dollar, nachdem er im europäischen Nachmittagsgeschäft noch über 1,08 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0785 Dollar fest, was einem Dollar-Kurs von 0,9272 Euro entspricht. Die Fed senkte die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent, was von den meisten Bankvolkswirten erwartet wurde.

Zuvor hatte der Euro am Donnerstagmorgen bei 1,0766 US-Dollar leicht zugelegt und damit einen Teil der Verluste vom Vortag wettgemacht. Am Mittwoch war der Euro aufgrund einer starken Dollar-Nachfrage unter Druck geraten, insbesondere nach dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen, der den Euro zeitweise unter 1,07 Dollar fallen ließ. Die Marktteilnehmer befürchteten, dass Trumps mögliche Steuererleichterungen und Zollerhöhungen den Inflationsdruck erhöhen und die Fed zu einer vorsichtigeren Zinspolitik zwingen könnten.