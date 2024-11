Rheinmetall: Rekordgewinne trotz Auftragsrückgang – Was steckt dahinter?

Rheinmetall, Deutschlands größter Rüstungskonzern, hat im dritten Quartal 2023 von dem anhaltenden Rüstungsboom infolge des Ukraine-Kriegs profitiert. Konzernchef Armin Papperger äußerte sich optimistisch über das Wachstum des Unternehmens, das in dieser Form noch nie zuvor erlebt wurde. Die operative Ergebnismarge für das laufende Jahr wird nun auf etwa 15 Prozent angehoben, während sie im dritten Quartal bei 12,3 Prozent lag. Das operative Ergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahr um über 50 Prozent auf 302 Millionen Euro, was teilweise auf die Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal zurückzuführen ist. Der Umsatz erhöhte sich um 40 Prozent auf 2,45 Milliarden Euro.

Trotz dieser positiven Entwicklungen gibt es Herausforderungen. Die Nomination, die den Auftragseingang und das Volumen neuer Rahmenverträge umfasst, sank um 17 Prozent auf 6,05 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr wurde die Prognose für die Nomination auf 30 bis 40 Milliarden Euro gesenkt, was auf Verzögerungen bei Großaufträgen zurückzuführen ist. Analysten sehen die Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen, weisen jedoch auf die Unsicherheiten hin, die durch den Wahlsieg von Donald Trump in den USA und die politische Lage in Deutschland entstehen könnten. Diese Faktoren könnten Auswirkungen auf zukünftige Verteidigungsbudgets und die Unterstützung der Ukraine haben.