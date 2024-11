Lanxess-Aktien: DZ Bank optimistisch, JPMorgan bleibt skeptisch – Was nun?

Die DZ Bank hat die Bewertung der Lanxess-Aktien angehoben und den fairen Wert von 28 auf 32 Euro erhöht, während die Einstufung auf "Kaufen" belassen wurde. Analyst Peter Spengler lobte in seinem Kommentar, dass Lanxess im jüngsten Quartal die Markterwartungen übertroffen hat. Für das Gesamtjahr wird jedoch erwartet, dass das bereinigte operative Ergebnis in der unteren Hälfte der Prognosespanne liegen wird. Spengler verweist auf die bevorstehenden Impulse, die nach dem chinesischen Neujahrsfest im Februar erwartet werden, und deutet an, dass das "Jahr der Schlange" in China möglicherweise positive Auswirkungen auf das Geschäft von Lanxess haben könnte.

Im Gegensatz dazu hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi stellte fest, dass das bereinigte operative Ergebnis weitgehend den Erwartungen entsprach, was jedoch nicht ausreicht, um eine positive Bewertung zu rechtfertigen. Die bestätigten Jahresziele von Lanxess beinhalten eine breite EBITDA-Spanne für das vierte Quartal, was auf Unsicherheiten in der zukünftigen Geschäftsentwicklung hinweist.