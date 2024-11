CENIT AG: Umsatzwachstum trotz gesenkter EBIT-Prognose – Was jetzt? Die CENIT AG hat am 7. November 2024 ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht, die im Rahmen der Erwartungen lagen. Das Unternehmen verzeichnete ein Umsatzwachstum von 13,6 % im Vergleich zum Vorjahr, was einem Anstieg von 45,8 …