Bechtle AG: Umsatzwachstum trotz Rückgang im Kernmarkt – Ein Blick auf Q3 2024

Die Bechtle AG hat am 8. November 2024 ihre Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht. Trotz eines Umsatzanstiegs von 2,2 % auf 1,51 Milliarden Euro bleibt das Geschäftsvolumen mit einem Rückgang von 1,1 % hinter dem Vorjahr zurück. Das Vorsteuerergebnis (EBT) sank auf 78,6 Millionen Euro, was einer EBT-Marge von 5,2 % entspricht, im Vergleich zu 6,3 % im Vorjahr. Die Herausforderungen im wirtschaftlichen Umfeld, insbesondere in den Kernmärkten Deutschland und Frankreich, führten zu einer Investitionszurückhaltung in der Industrie.

Während das Inlandsgeschäft um 8,0 % zurückging, konnte Bechtle international ein starkes Wachstum von 10,7 % verzeichnen, insbesondere in Ländern wie Österreich, der Schweiz, Belgien und Großbritannien. Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender von Bechtle, äußerte sich enttäuscht über die Entwicklung im deutschen und französischen Markt, zeigte sich jedoch optimistisch hinsichtlich der internationalen Gesellschaften und der M&A-Strategie des Unternehmens.