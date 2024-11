Borussia Dortmund: Dramatischer Rückgang im EBT trotz Umsatzsteigerung!

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hat am 8. November 2024 vorläufige Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 veröffentlicht. Im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2024 verzeichnete der Verein ein Konzernergebnis vor Steuern (EBT) von 1,7 Millionen Euro, was einen dramatischen Rückgang von 57,2 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal darstellt, in dem das EBT noch bei 58,9 Millionen Euro lag. Der Rückgang ist hauptsächlich auf ein signifikant reduziertes Ergebnis aus Transfergeschäften zurückzuführen, das um 63 Millionen Euro niedriger ausfiel als im Vorjahr.

Trotz des Rückgangs bei den Transferergebnissen konnte Borussia Dortmund die Konzernumsatzerlöse um 5 Millionen Euro auf 107,3 Millionen Euro steigern. Die Haupteinnahmequellen blieben dabei die TV-Vermarktung und Werbung, die zusammen 75,1 Millionen Euro ausmachten. Die Erlöse aus dem Spielbetrieb stiegen leicht auf 8,1 Millionen Euro, während die Merchandising-Einnahmen auf 10 Millionen Euro sanken. Die Bruttokonzerngesamtleistung, die die Konzernumsatzerlöse und realisierten Brutto-Transferentgelte umfasst, belief sich auf 141,3 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Rückgang von 71,9 Millionen Euro darstellt.