Koalitionsbruch in Deutschland: Anleihekurse im freien Fall – Was jetzt?

Am Donnerstag kam es zu einem signifikanten Rückgang der Kurse deutscher Staatsanleihen, nachdem die Regierungskoalition in Deutschland zerbrochen war. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,49 Prozent auf 130,84 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,47 Prozent anstieg. Analysten der Dekabank kommentierten, dass das Ende der Ampelregierung zu einer weiteren Underperformance der Bundesanleihen führen könnte. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) traf sich am selben Tag mit dem Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU), um über die nächsten Schritte bis zu einer möglichen Neuwahl zu beraten.

Die Unsicherheit über die Handlungsfähigkeit der Regierung, die nach dem Bruch der Koalition nicht mehr in der Lage ist, effektive Konjunkturmaßnahmen zu ergreifen, trug zur Verunsicherung der Märkte bei. Zudem sorgten schwache Konjunkturdaten, insbesondere ein unerwarteter Rückgang der Industrieproduktion im September, für zusätzlichen Druck auf die Anleihekurse. Am Abend rückte die Geldpolitik wieder in den Fokus, da die US-Notenbank Fed eine Zinsentscheidung bekanntgeben sollte, die aufgrund der Präsidentschaftswahlen um einen Tag verschoben wurde. Experten rechneten mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte.