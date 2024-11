Cantourage Group SE: Rekordzahlen und optimistische Zukunft im Cannabis-Markt!

Die Cantourage Group SE, ein führendes börsennotiertes Cannabisunternehmen in Europa, hat am 7. November 2024 ihre beeindruckenden 9-Monatszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht. Im dritten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen ein EBITDA von 1,4 Millionen Euro, was eine signifikante Verbesserung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt, in dem ein Verlust von 0,7 Millionen Euro verzeichnet wurde. Die Umsatzerlöse stiegen im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2024 auf 30,2 Millionen Euro, gegenüber 17,0 Millionen Euro im Vorjahr.

Ein wesentlicher Faktor für das Wachstum war die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland, die am 1. April 2024 in Kraft trat. Diese Entwicklung ermöglichte eine Ausweitung der Verarbeitungskapazitäten in Deutschland und Portugal, um der steigenden Nachfrage nach Cannabisprodukten, insbesondere in Deutschland und Großbritannien, gerecht zu werden. Im dritten Quartal 2024 brachte Cantourage 16 neue Cannabisblüten-Sorten auf den Markt, was die Produktvielfalt und die Flexibilität des Unternehmens unterstreicht.

Zukünftig plant Cantourage, sein Produktportfolio weiter zu diversifizieren. Im dritten Quartal wurden neue Kooperationen mit sechs Anbaupartnern aus vier Kontinenten geschlossen. Zudem wird im November 2024 die neue „Value“-Marke MEDICUS eingeführt, die Patienten Zugang zu fünf Cannabisblüten-Produkten mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis bieten soll.

Analysten der Häuser NuWays und Montega haben ihre Kaufempfehlungen für die Cantourage-Aktie mit Kurszielen von 10,00 Euro bzw. 11,00 Euro bestätigt. Cantourage sieht sich gut positioniert, um auch in den kommenden Jahren von der wachsenden Akzeptanz von medizinischem Cannabis in Europa zu profitieren. Die Teilnahme an wichtigen Investorenveranstaltungen, wie dem Deutschen Eigenkapitalforum und den Hamburger Investorentagen, wird als Chance gesehen, den Austausch mit Investoren und Analysten zu intensivieren.

Die Cantourage Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 4,46EUR auf Tradegate (08. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.