Daimler Truck: Kursziel 56 Euro – Analysten sehen großes Potenzial!

Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie von Daimler Truck mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Overweight" eingestuft, nachdem das Unternehmen seine Quartalszahlen veröffentlicht hat. Analyst Jose Asumendi stellte fest, dass das bereinigte operative Ergebnis um 5 Prozent über den Konsensschätzungen lag. Besonders positiv hebt er die starke Performance in Nordamerika hervor, wo der Markt weiterhin floriert. Auch im Busgeschäft sowie in Brasilien konnte Daimler Truck einen erfolgreichen Turnaround verzeichnen.

Nach einem schwachen Handelsstart auf Xetra drehte der Kurs von Daimler Truck schnell nach oben und erreichte ein Plus von bis zu 5,4 Prozent, wodurch die Aktie erstmals seit fünf Monaten wieder die 40-Euro-Marke überschritt. Aktuell liegt der Kurs bei 40,10 Euro, was einem Anstieg von 5,5 Prozent entspricht. Diese Entwicklung setzt die jüngste Erholungsrally fort, die seit dem Tiefpunkt am 11. September, als die Aktie unter 30 Euro fiel, um ein Drittel gestiegen ist.