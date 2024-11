Shelly Group: Smart-Home-Pionier mit Kaufempfehlung und Wachstumspotenzial!**

Die Shelly Group AD, ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen, hat am 5. November 2024 ihren ersten Capital Markets Day in Frankfurt abgehalten. Die Veranstaltung bot einen umfassenden Rückblick auf die Unternehmensentwicklung und stellte neue Wachstumsfelder sowie Produktinnovationen vor. Montega AG hat in ihrem aktuellen Research-Update die Aktie der Shelly Group mit „Kaufen“ eingestuft und ein Kursziel von 49,00 EUR für die nächsten 12 Monate festgelegt.

Die Produkte von Shelly sind im schnell wachsenden Smart-Home-Markt gut positioniert. Das Unternehmen hebt sich durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und eine breite Kompatibilität mit gängigen Übertragungsprotokollen (WLAN, Bluetooth, Z-Wave) sowie Smart-Home-Ökosystemen wie Alexa und HomeAssistant hervor. Im Vergleich zu günstigeren, weniger funktionalen Produkten aus China und teureren europäischen Anbietern bietet Shelly eine höhere Kundenzufriedenheit, was sich in einem Net Promoter Score von über 60 und einem steigenden Anteil an Wiederholungskäufern zeigt.