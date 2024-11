MPC Capital: Kaufempfehlung für Aktie dank neuer Offshore-Windkraft-Plattform!

Die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG hat am 7. November 2024 ein Update zu ihrer Unternehmensstrategie veröffentlicht, das von der Montega AG analysiert wurde. Die Analysten empfehlen den Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 6,50 EUR innerhalb der nächsten 12 Monate. Ein zentraler Punkt der Analyse ist die Einführung einer neuen Investmentplattform für Offshore-Windkraft-Service-Schiffe, die als vielversprechende Marktchance angesehen wird.

MPC Capital plant, mit dieser Plattform in einen wachsenden Markt einzutreten, der durch die steigende Nachfrage nach Offshore-Windkraftanlagen geprägt ist. Bis 2033 wird eine jährliche Steigerung der Offshore-Windkraftkapazitäten um über 20 % erwartet, was einen erhöhten Bedarf an spezialisierten Schiffen zur Installation und Wartung dieser Anlagen zur Folge hat. Die Schiffe werden in drei Kategorien unterteilt: große Spezialschiffe für den Bau, mittelgroße Wartungsschiffe und kleine Crew-Schiffe für den Personentransport.