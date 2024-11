ArcelorMittal: Trotz Herausforderungen – Hoffnung auf Markterholung 2024!

ArcelorMittal, Europas größter Stahlkonzern, sieht sich weiterhin mit herausfordernden Marktbedingungen konfrontiert, die das Unternehmen als "nicht nachhaltig" bezeichnet. Bei der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal äußerte der Konzern Bedenken über die Überproduktion aus China, die in starkem Kontrast zur aktuellen Nachfrage in Europa steht und erheblichen Preisdruck erzeugt. Trotz dieser Schwierigkeiten zeigt sich ArcelorMittal optimistisch hinsichtlich einer Erholung der Nachfrage im zweiten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr. Besonders hervorzuheben ist, dass die Lagerbestände in Europa niedrig sind, was die Hoffnung auf eine baldige Aufstockung der Bestände nährt, sobald die Nachfrage wieder anzieht. Langfristig betrachtet, bleibt das Unternehmen zuversichtlich bezüglich der Wachstumsaussichten.

Im dritten Quartal 2023 sank der Umsatz von ArcelorMittal auf 15,1 Milliarden US-Dollar (rund 14 Milliarden Euro), was sowohl unter dem Umsatz des zweiten Quartals als auch dem des Vorjahreszeitraums liegt, in dem der Konzern jeweils über 16 Milliarden Dollar erzielt hatte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel auf etwa 1,6 Milliarden Dollar, nach 2,15 Milliarden Dollar im Vorjahr. Trotz dieser Rückgänge waren Analysten jedoch von einem noch schlechteren Ergebnis ausgegangen. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettogewinn von 488 Millionen Dollar, was ebenfalls einen Rückgang darstellt.

Die Analysten der UBS hoben hervor, dass das operative Ergebnis die Konsensschätzungen übertroffen hat. Zudem wurde der positive freie Cashflow und der optimistische Ausblick für 2024 und darüber hinaus positiv bewertet. Diese Faktoren trugen dazu bei, dass die ArcelorMittal-Aktie am Donnerstag in Paris um 4,6 Prozent zulegte und damit die Erholung der Vormonate fortsetzte. Die Aktie überstieg zudem das Zwischenhoch von Ende September.

Zusätzlich wurden die Aktien des Unternehmens durch unerwartet starke Exportdaten aus China unterstützt, die den Rohstoffsektor begünstigten. Die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 12,7 Prozent, während Analysten nur mit einem Anstieg von etwa fünf Prozent gerechnet hatten. Diese Entwicklungen könnten darauf hindeuten, dass sich die Marktbedingungen möglicherweise bald verbessern könnten.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 24,31EUR auf Tradegate (08. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.