Fahrschulreform: 123fahrschule senkt Kosten und bleibt trotz Krise auf Kurs!

Die 123fahrschule SE, eine führende digitale Fahrschulkette in Deutschland, hat am 7. November 2024 bekannt gegeben, dass der Umsetzungs- und Digitalisierungsprozess der angekündigten Novelle der Fahrschulausbildung trotz der jüngsten politischen Turbulenzen in der Bundesregierung fortgesetzt wird. Die Regierungskrise, die durch den Koalitionsbruch ausgelöst wurde, hat nach aktuellen Informationen keinen Einfluss auf die geplanten Änderungen, die vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) vorgestellt wurden. Diese Änderungen sollen weitgehend durch eine Verordnung umgesetzt werden, die lediglich der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Da die Neuwahlen die Arbeit des Bundesrates nicht beeinträchtigen und die Inhalte bereits parteiübergreifend abgestimmt wurden, wird erwartet, dass die Umsetzung der Novelle nicht ins Stocken gerät.

Boris Polenske, Vorstand der 123fahrschule, äußerte sich optimistisch über die Novelle, die potenziell die Führerscheinkosten um bis zu 1.000 Euro senken könnte. Bei jährlich rund einer Million Führerscheinen würde dies eine Ersparnis von etwa einer Milliarde Euro für die Bürger bedeuten. Polenske betonte die Einigkeit aller Parteien über die Notwendigkeit, die Kosten für die Bürger zu senken, und begrüßte die Fortsetzung von Volker Wissing als Verkehrsminister, was die Umsetzung der notwendigen ministerialen Beschlüsse in dieser Legislaturperiode erleichtern sollte.