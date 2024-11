Westwing Group: Aktienrückkauf und positive Q3-Zahlen – Jetzt investieren!

Am 8. November 2024 hat die Westwing Group SE bekannt gegeben, dass der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, ein öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 1.200.000 Aktien zu einem Preis von 8,25 Euro pro Aktie beschlossen hat. Das Gesamtvolumen des Rückkaufangebots beläuft sich somit auf bis zu 9,9 Millionen Euro. Die Annahmefrist für das Angebot beginnt voraussichtlich am 12. November 2024 und endet am 10. Dezember 2024.

Das Rückkaufangebot erfolgt im Rahmen der Ermächtigung, die auf der Hauptversammlung am 19. Juni 2024 erteilt wurde. Diese erlaubt es der Westwing Group, bis zum 18. Juni 2029 bis zu 10 % des Grundkapitals zurückzukaufen. Aktuell hält das Unternehmen bereits 885.795 eigene Aktien, was etwa 4,24 % des Grundkapitals entspricht. Die zurückgekauften Aktien können für verschiedene Zwecke verwendet werden, die im Rahmen der Hauptversammlung genehmigt wurden.