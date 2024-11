RHÖN-KLINIKUM AG: Umsatzsprung und positive Prognose für 2024!

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 eine positive Entwicklung verzeichnet. Der Umsatz stieg um 82,1 Millionen Euro auf insgesamt 1.171,1 Millionen Euro, was einem Anstieg von 7,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (1.089,0 Millionen Euro in 2023). Der Konzerngewinn konnte um 27,7 % auf 30,4 Millionen Euro gesteigert werden, während das EBITDA mit 75,1 Millionen Euro um 2,3 % über dem Vorjahresniveau lag (73,4 Millionen Euro). Insgesamt wurden in den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren des Unternehmens 688.787 Patienten behandelt, was einem Anstieg von 3,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Prof. Dr. Tobias Kaltenbach, Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG, betont, dass das Unternehmen auf verschiedene strategische Maßnahmen setzt, um in einem herausfordernden Marktumfeld stabil zu bleiben. Dazu gehören die Spezialisierung der Kliniken, hohe Behandlungsqualität und enge Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns. Zudem werden die erzielten Ergebnisse in neue Mitarbeitende und die Infrastruktur der Einrichtungen reinvestiert, um effektive und effiziente Prozesse zu gewährleisten.