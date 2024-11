LEG Immobilien: Starke Quartalszahlen und optimistische Zukunftsaussichten!

Im August hatte LEG bereits das Jahresziel für 2023 angehoben, was das Management nun bestätigte. Dennoch gab es im dritten Quartal einen Rückgang des AFFO um über 27 Prozent auf 42,3 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr, als das Unternehmen von einem Forward-Verkauf von grünem Strom profitierte. Für das laufende Jahr strebt LEG einen AFFO zwischen 190 und 210 Millionen Euro an, während für 2025 ein operatives Ergebnis von 205 bis 225 Millionen Euro prognostiziert wird.

Der Immobilienkonzern LEG zeigt sich weiterhin robust und profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Wohnraum in städtischen Ballungsgebieten. In der Präsentation der Quartalszahlen für das dritte Quartal äußerte Unternehmenschef Lars von Lackum, dass das operative Geschäft hervorragend laufe, die Finanzen solide seien und die Portfoliobewertungen einen Wendepunkt erreicht hätten. Für das kommende Jahr erwartet der Vorstand eine weitere Steigerung des operativen Gewinns, auch bekannt als Adjusted Funds from Operations (AFFO).

Die Nettokaltmiete stieg im dritten Quartal um 3,2 Prozent auf knapp 216 Millionen Euro, was auf eine Mieterhöhung auf vergleichbarer Fläche von 6,78 Euro pro Quadratmeter zurückzuführen ist. Diese positive Entwicklung in den Mieteinnahmen spiegelt die anhaltende Nachfrage nach Wohnraum wider und unterstützt die positive Geschäftsentwicklung des Unternehmens.

Die Aktien von LEG reagierten am Freitag positiv auf die optimistischen Aussagen des Managements bezüglich des kommenden Jahres. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere um 0,6 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs, was eine Stabilisierung nach einer schwächeren Phase seit Anfang Oktober darstellt. Analysten der US-Bank JPMorgan bezeichneten die Bestätigung des Gewinnziels für 2023 und die positiven Aussichten für 2025 als "Highlight". Ein Händler äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich der Margenprognose, die als vorsichtig eingeschätzt wird.

Insgesamt zeigt LEG eine starke Marktposition und eine positive Entwicklung in einem herausfordernden Umfeld, was sowohl die Anleger als auch die Analysten optimistisch stimmt. Die anhaltende Nachfrage nach Wohnraum in Ballungsgebieten wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren eine tragende Rolle für das Wachstum des Unternehmens spielen.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 86,94EUR auf Tradegate (08. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.