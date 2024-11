Führungswechsel bei Hannover Rück: Henchoz tritt 2025 zurück!

Am 8. November 2024 gab die Hannover Rück SE bekannt, dass Jean-Jacques Henchoz, der derzeitige Vorstandsvorsitzende, seinen Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern wird. Er wird zum 31. März 2025 aus dem Vorstand ausscheiden. Clemens Jungsthöfel, der derzeitige Finanzvorstand, wird ab dem 1. April 2025 seine Nachfolge antreten. Dr. Christian Hermelingmeier, aktuell Finanzvorstand der HDI Global SE, wird ebenfalls zum 1. April 2025 die Position des Finanzvorstands bei der Hannover Rück übernehmen.

Henchoz, der seit 2019 an der Spitze der Hannover Rück steht, äußerte, dass seine Zeit im Unternehmen sowohl beruflich als auch persönlich erfüllend war. Unter seiner Führung konnte die Hannover Rück in einem herausfordernden Marktumfeld ihre Profitabilität steigern und den Börsenwert auf etwa 29 Milliarden Euro nahezu verdoppeln. Die Eigenkapitalrendite lag in den letzten sechs Jahren im Durchschnitt bei 14,7 %. Henchoz plant, seine Erfahrungen in nichtoperativen und beratenden Rollen einzubringen, bleibt dem Unternehmen jedoch bis zu seinem Ausscheiden eng verbunden.