Kissigs Kloogschieterei: The Day after

Donald Trump hat die Wahl gewonnen und wird der nächste Präsident der USA. Hoffentlich nicht der letzte. Denn es ist ihm zuzutrauen, dass er nicht wieder abtreten wird. Und darin liegt die größte Gefahr für die USA, für den Westen und die Welt. Doch auch der Weg bis zu diesem - möglichen - Drama wird alles andere als entspannt. Denn die ersten vier Jahre Trump haben gezeigt, was uns erwartet, und die zweiten vier Jahre werden das bei Weitem übertreffen. Denn Trump wird diesmal nicht von einer Corona-Pandemie gebremst und er weiß genau, was er will. Und er hat die nötigen Mittel dazu, denn 'seine' Republikaner sind inzwischen auf Kurs, alle internen Kritiker sind längst an die Seite gedrängt worden, und nun haben die Republikaner auch im Senat mit 51 Sitzen knapp die Mehrheit übernommen.





Checks and Balances' sorgt für weniger radikale Umbrüche und Verwerfungen. Starinvestor Das kann entscheidend sein. Denn wenn der Präsident und beide Kammern des Kongresses von derselben Partei gestellt werden, kann durchregiert werden. Das ist in der US-Geschichte ein seltener Fall und eigentlich ein Segen. Denn dieses '' sorgt für weniger radikale Umbrüche und Verwerfungen. Starinvestor Ken Fisher hat das über viele Jahre immer wieder dargelegt: das nötige Ringen um Kompromisse zwischen Präsident und Kongress sichert den inneren Frieden, weil Kompromisse gefunden werden müssen. Trumps Verhältnis zu Realität und Wahrheit ist, gelinde gesagt, ambivalent. Und er ist nicht für einen kompromissorientierten Stil bekannt, daher sollte seine Ankündigung, Amerika 'heilen' zu wollen, nicht missverstanden werden. Er meint nicht Versöhnung, sondern ausmerzen jeglichen Widerspruchs. Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass Trump während seiner ersten Amtsperiode einige Posten des Supreme Court mit treuen Gefolgsleuten besetzen konnte. Das oberste Verfassungsgericht ist seitdem nicht nur republikanisch geprägt, sondern hat auch gewaltige Trump-Schlagseite - und fällt damit tendenziell als Korrektiv für Don Trumps Diktatpolitik aus.





Für Anleger zeichnet sich ein Dauerkrisenszenario ab und die Börsen werden kaum zur Ruhe kommen. Zwar heißt es, politische Börsen hätten kurze Beine, aber wenn die Hammerschläge durch die Politik in kurzen Intervallen kommen, bleibt der Stresspegel konstant nahe Anschlag. Und zu viele Bienenstiche töten am Ende den stärksten Bären - oder im Fall der Börsen den Bullen...