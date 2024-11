DAX – das ging jetzt aber schnell, Anleger sind nicht begeistert

Die US-Wahl ist gelaufen und schon steht die nächste wichtige Wahl vor der Tür. Dieses Szenario haben sich die Anleger ganz anderes vorgestellt. Nicht auszudenken, wenn diese nun vorgezogene Bundestagswahl zu einer Hängepartie wird. Die Börse hasst Unsicherheit und es wäre für die weitere Marktentwicklung nicht zuträglich, wenn sich eine Neuausrichtung der Regierung tief ins neue Jahr ziehen würde. Was die Marktteilnehmer von der US-Wahl und der am gleichen Tag erfolgten Auflösung der Ampel-Regierung gehalten haben, wurde an diesem Tag eindrucksvoll vorgeführt. Zunächst ist der Markt, anders als vor acht Jahren, kräftig gestiegen. Im Tagesverlauf wurde dann immer mehr abgegeben und der Handelsschluss erfolgte im Bereich der alten Widerstandslinie. Die Ampelauflösung führte dann am Folgetag zu einer Korrekturbewegung nach oben. Als sich aber abzeichnete, dass sich eine Neuwahl noch hinziehen könnte, gab der Markt zum Wochenschluss wieder nach. In einer solchen Lage technische Signale zu finden, ist eher schwierig. Zudem befinden sich die Indikatoren im neutralen Bereich. Die Umsätze haben im Rahmen der turbulenten Tage zwar angezogen, sind inzwischen aber wieder rückläufig. Wichtig wird es nun werden, dass die Unterstützungszone gehalten wird. Wenn nun kurzfristig konstruktive Entscheidungen getroffen werden, könnte die Jahresschlussrallye wieder aufgenommen werden.

Dow Jones – Die Wahl ist entschieden, die Märkte jubeln

Ob es eine gute Wahl für die USA und die Welt war, wird die Zukunft zeigen. Die Märkte haben offenbar Ihre Meinung schon gebildet. Der Dow Jones hat kräftig angezogen und ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Dabei haben die Umsätze keine signifikante Änderung erfahren. Dies signalisiert zumindest bei einem Teil der Marktteilnehmer eine abwartende Haltung. Der Ausbruch nach oben konnte also keine neuen Investoren anlocken. Insgesamt stellt sich die Lage zwar recht positiv dar, von Euphorie kann trotz der kräftigen Kursgewinne aber keine Rede sein. Dies ist für einen nachhaltigen Aufwärtstrend auch eine gute Entwicklung. Die Indikatoren stehen zum Teil vor Verkaufssignalen und haben auch bereits Divergenzen gebildet. Nach einem solchen Kursschub ist dies auch nicht verwunderlich. Eine kurze Korrekturbewegung sollte in der anstehenden Woche nicht überraschen.

Gold – Trendbruch oder nur Korrektur?

Auf den ersten Blick wird der ungeübte Anleger annehmen, dass der Aufwärtstrend bei Gold beendet ist. Wer sich mit der Technischen Analyse beschäftigt und die Dow-Theorie beachtet weiß, dass nach dem seit Anfang August bestehenden Aufwärtstrend, eine Korrekturbewegung normal ist. Solange diese nicht unter das Tief von Anfang Oktober führt, ist der Aufwärtstrend weiterhin als intakt zu bezeichnen. Die Divergenz beim CCI hatte eine solche Korrekturbewegung bereits angezeigt. Inzwischen bewegen sich die Indikatoren wieder im neutralen Bereich und üben daher keinen Druck mehr aus. Ein kurzfristiger Anstieg auf neue Höhen ist damit zunächst kaum zu erwarten.

Öl – Pendelt sich um 75 USD ein

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Zunächst ist Öl im Bereich der Unterstützungszone wieder nach oben abgeprallt. Die alte Unterstützung, die nun zum Widerstand geworden ist, diente erneut als Wendepunkt nach unten. Zumindest gab es keinen Ausbruch nach oben und am Freitag gab der Preis wieder sichtbar nach. Da einige Indikatoren bereits wieder Verkaufssignale generiert haben, ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass nun wieder die Unterstützung bei rund 72 USD getestet wird.





Bitcoin/USD – Rückenwind von Trump?

Da sich der künftige US-Präsident hier und da schon positiv zum Bitcoin geäußert hat, war es nicht verwunderlich, dass dieser kräftig zulegen konnte, als die Wahl gelaufen war. Die Kryptowährung hat es geschafft auf ein neues Rekordhoch zu springen. Die Indikatoren, die im überkauften Bereich notieren, werden derzeit ignoriert. Dies war aber auch in den letzten Monaten regelmäßig der Fall. Seit Anfang September befindet sich der Bitcoin auf dem Weg nach oben. Technisch wäre nun eine Gegenbewegung bis mindestens an die Ausbruchszone wünschenswert. Insgesamt scheint sich der Bitcoin wieder auf dem Weg nach oben und damit zu neuen Höhen gemacht zu haben.

