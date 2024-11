VAA Stiftung kürt neue Exzellenzpreisträger (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Mit seiner VAA Stiftung fördert der VAA, die Organisation für

Fach- und Führungskräfte in der Chemie- und Pharmabranche, wissenschaftliche

Forschung in naturwissenschaftlich-technischen Bereichen. Auf der

VAA-Jahreskonferenz Anfang November 2024 in Düsseldorf wurden Dr. Joscha Hoche,

Dr. Stefan Oswald und Dr. Marius Schöttle zu den Preisträgern gekürt.



Jedes Jahr zeichnet die VAA Stiftung (https://www.vaa.de/vaa-stiftung) junge

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für hervorragende Forschungsarbeiten in

den Bereichen Chemie, Pharmazie und Verfahrenstechnik aus. "Wir fördern junge

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Brücken bauen zwischen der

akademischen Forschung und der Industrie", so der Vorsitzende des Kuratoriums

der VAA Stiftung Dr. Thomas Fischer bei der Preisverleihung am 8. November 2024.

Dabei setze man ganz bewusst auf Projekte mit einem praktischen Bezug. "Denn

wenn Wissenschaft und Wirtschaft eng zusammenarbeiten, lassen sich die

Herausforderungen der Zukunft besser meistern." Der Exzellenzpreis der VAA

Stiftung sei ein Beitrag, den Blick in die Zukunft zu fördern, betont der

VAA-Ehrenvorsitzende. "Unsere diesjährigen Preisträger zeigen uns, was möglich

ist. Sie tragen mit ihren Arbeiten dazu bei, die Wirtschaft und die Gesellschaft

zum Positiven zu verändern."





