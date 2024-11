Inditex, Zalando und LVMH mit 13%-Chance und 35% Schutz

Wer nun eine Investition in diese zur Modebranche zählenden Werte in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum Aktienkauf eine Investition in ein Aktienanleihe mit (Worst-of)-Struktur ins Auge fassen, die auch bei nachgebenden Kursen positive Rendite abwerfen wird.

Wer vor einem Jahr in die spanische Inditex- und die Zalando-Aktie investiert hat, konnte bislang einen Wertzuwachs von 51 bzw. 27 Prozent erzielen. Im gleichen Zeitraum mussten Investoren mit Aktie des Nobelmarkenherstellers LVMH einen Kursverlust von 13 Prozent akzeptieren.

Mit der neuen von der der Erste Group angebotenen 13,00% BNP Paribas Pro Fashion 24 – 25-Anleihe können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der drei genannten Aktien eine Jahresbruttorendite von 13,00 Prozent pro Jahr erwirtschaften.

13,00% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Die am 29.11.24 ermittelten Schlusskurse der drei Aktien werden als Ausübungspreise für die Protect Pro Fashion 24 – 25-Anleihe festgeschrieben. Bei 65 Prozent der Ausübungspreise werden sich die am Bewertungstag, dem 1.12.25, aktivierten Barrieren befinden.

Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und auf welchem Niveau die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am Laufzeitende eine Zinszahlung in Höhe von 13,00 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die drei Aktien am Bewertungstag auf oder oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am 8.12.25 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien am Bewertungstag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung (Worst-of) erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die von der Erste Group angebotene 13,00% BNP Paribas Protect Pro Fashion 24 – 25-Anleihe, fällig am 8.12.25, ISIN: DE000PC99W13, kann derzeit ab einem Veranlagungsvolumen von 3.000 Euro in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Protect Pro Fashion 24 – 25-Anleihe ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 13,00 Prozent, wenn keine der drei Aktien in einem Jahr 35 Prozent oder mehr ihres Ausübungspreises verliert.