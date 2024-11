Kommt jetzt mehr Frieden oder Chaos durch Trump?

Der unerwartet klare Wahlsieg von Donald Trump zum 47. US-Präsidenten löste eine wahre Kaufwelle an der Wallstreet und bei Kryptowährungen aus. Nicht nur Tesla ging durch die Decke. Auch der US-Dollar machte einen Sprung nach oben, wodurch einige Rohstoffe – so auch Gold/Silber – deutlich nachgaben. Die große Frage ist wie nachhaltig das Kursfeuerwerk ist. Eine noch viel wichtigere Frage ist, ob es Trump tatsächlich wie geplant gelingt, sowohl Frieden in Israel als auch in der Ukraine zu schaffen, was aber offiziell erst anch der Inauguration am 20. Januar 2025 möglich ist. Deutschland fällt auch nach der Entlassung des Finanzministers Lindner durch den Bundeskanzler Scholz in ein politisches Chaos. Ob nun Neuwahlen im nächsten Jahr eine baldige Besserung bringen, muss abgewartet werden.

Andreas Männicke gibt seine Einschätzungen über die neuen Chancen in Osteuropa auch in seinem Börsenbrief EAST STOCK TRENDS (www.eaststock.de) und in seinem neuen EastStockTV-Video, Folge 240 unter www.YouTube.com. Zudem können Sie sich jetzt kostenlos beim neuen BRICS-TV Kanal bei YouTube anmelden und den neuen Börsenbrief BRICS Trends unter der E-Mail: info@eaststock.de. Das erste BRICS-TV-Video können Sie such hier anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=FEKI72GKCzs&t=315s . Melden Sie sich bitte auch, wenn Sie an einem neuen BRICS-Newsletter Interesse haben.

Trump bringt Aktien und Kryptowährungen anch oben

Der unerwartet klare Wahlsieg von Donald Trump zum 47 Präsidenten der USA löste eine wahre Kaufwelle in den USA an den Aktienbörsen, aber auch an den Kryptobörsen aus. So stiegen die Aktien-Indices an der Wallstreet sprunghaft um etwa 3% auf neue Allzeit-Hochs und der Bitcoin auch. Unter Trump und Elon Musk wird der Bitcoin eine ganz neue Bedeutung bekommen und möglicherweise sogar als Bestandteil der Reservenwährung eine ganz neue Rolle auch im US-Finanzsystem einnehmen. Demnach dürfte der Bitcoin und auch Altcoins im nächsten Jahr tatsächlich ein „goldenes Zeitalter“ bekommen. Man darf gespannt sein, welche Rolle Elon Musk demnächst im Team von Trump in der Politik spielen wird, nachdem der neue Finanzminister ein Goldman Sachs-Manager werden soll. Allerdings wird auch die US-Verschuldung stark ansteigen und die Inflation durch erhöhte Zölle. Die Aktien in Deutschland rutschen hingegen ins Minus, wobei deutsche Autoaktien wegen der Gefahr erhöhter Zölle besonders schwach tendierten.