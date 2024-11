Sony: Sorgt die neue Variante der Playstation 5 für den Ausbruch im Kurs?

Als so ein Geschenk, dass unter dem Weihnachtsbaum eine gute Figur abgibt, könnte sich die Aktie von Sony anbieten. Der japanische Elektronikriese hat durch gute Zahlen auf sich aufmerksam gemacht und könnte durch einen neue Variante der Playstation 5 auch ordentlich vom Weihnachtsgeschäft profitieren.

Im Supermarkt sehen Anleger schon länger Weihnachtsleckereien. Da darf ruhig schon über das Weihnachtsgeschenk nachgedacht werden. Aktien zu verschenken ist zwar etwas schwierig, aber deutlich origineller als ein Umschlag mit Geld. Zudem macht es auch was her, wenn sie gleich mit einem ordentlichen Gewinn verschenkt werden.

Die Japaner trumpfen wieder auf

Sony ist ein japanisches multinationales Unternehmen, das 1946 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Tokio hat. Ursprünglich begann es als kleines Elektronikunternehmen unter dem Namen Tokyo Tsushin Kogyo und spezialisierte sich auf Audiotechnik. Heute ist Sony ein weltweit führender Konzern in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Musik, Film und Gaming.

Mit Innovationen wie dem Walkman, der PlayStation und der Cyber-shot-Kamera setzte Sony Meilensteine und prägte die Technologie- und Unterhaltungsindustrie nachhaltig. Besonders die PlayStation, die 1994 auf den Markt kam, hat die Gaming-Branche revolutioniert und sich zur meistverkauften Konsolenreihe der Welt entwickelt. Sony Pictures und Sony Music gehören zudem zu den größten Akteuren in der Film- und Musikindustrie.

Sony ist bekannt für seine qualitativ hochwertigen Produkte und sein Engagement in Forschung und Entwicklung. Heute konzentriert sich das Unternehmen auch auf Bereiche wie künstliche Intelligenz, Robotik und digitale Sensorik. Mit einem globalen Netzwerk und einer starken Markenpräsenz bleibt Sony einer der innovativsten Technologiekonzerne weltweit.

Die Zahlen ziehen wieder an

Im zweiten Geschäftsquartal, das bis Ende September lief, konnte Sony seinen Umsatz leicht auf 2,9 Billionen Yen (ca. 18,3 Milliarden Euro) steigern. Der operative Gewinn wuchs auf 455,1 Milliarden Yen (ca. 2,7 Milliarden Euro), was im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 73 % bedeutete und die Erwartungen der Analysten übertraf. Insbesondere die starken Umsätze im PlayStation-Bereich glichen die Schwächen im Filmgeschäft mehr als aus. Der Nettogewinn stieg ebenfalls um etwa 70 Prozent und erreichte 338,5 Milliarden Yen (ca. 2,1 Milliarden Euro).

Aussichten fürs Weihnachtsgeschäft sind sehr gut

Die neue PlayStation 5 Pro, die am 7. November 2024 auf den Markt kam, bringt erhebliche technische Verbesserungen mit sich. Ausgestattet mit einer leistungsstarken GPU bietet sie etwa 45 Prozent mehr Grafikleistung und ermöglicht bis zu 400 Prozent schnelleres Raytracing, was vor allem bei modernen Spielen zu einer erheblich verbesserten Darstellung führt.

Ein herausragendes Merkmal ist die neue Technologie namens PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), die durch künstliche Intelligenz unterstützt wird und durch Upscaling eine deutlich bessere Bildqualität ermöglicht. Dies sorgt besonders bei hochauflösenden Spielen für flüssige Framerates und optimierte Grafikqualität​.

Zusätzlich wurde die PS5 Pro schlanker und kompakter gestaltet, sodass sie leichter in jedes Wohnzimmer passt. Sie verfügt über eine 2 TB SSD, die mehr Speicherplatz für Spiele und Inhalte bietet, und unterstützt das neue Wi-Fi 7, das für schnellere und stabilere Internetverbindungen sorgt. Ein optisches Laufwerk ist nicht mehr standardmäßig enthalten, sondern muss separat erworben werden. Die PS5 Pro wird zu einem Preis von etwa 700 US-Dollar (ca. 660 Euro) angeboten.

Playstation nicht der einzige Trumpf bei Sony

Sony zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Musikbereich und profitiert in den letzten Jahren stark von der steigenden Beliebtheit von Streaming-Diensten wie Spotify. Die Sony Music Group umfasst neben Musikkatalogen auch Smartphone-Spiele und Anime-Veröffentlichungen, die zunehmend internationalen Erfolg verzeichnen. Zudem plant Sony, seine Finanzsparte an die Börse zu bringen, was das Unternehmen strategisch breiter aufstellen soll und neues Wachstumspotenzial für die Aktie schafft.

Nur noch ein kleines Bisschen

Die guten Zahlen haben dafür gesorgt, dass die Aktie charttechnisch kurz vor dem nächsten Ausbruch steht. Knackt die Aktie das Hoch aus dem vergangenen Jahr, dann könnte der Weg bis 22 Euro frei sein. Ein gutes Weihnachtsgeschäft und gute Zahlen für das dritte Quartal könnten dafür sorgen, dass noch mehr drin ist, als die 22 Euro.

Aktuell sehen die Analysten im Durchschnitt einen Kurs von 20 Euro. Mit einem geschätzten KGV von 16,5 für das laufende Jahr, ist die Aktie auch nicht zu teuer bewertet. Im kommenden Jahr soll es dann laut MarketScreener auf 15,4 fallen.

Der Kurs von Sony könnte bis Heiligabend schon gut angezogen sein. Wer jetzt zuschlägt, hat ein gutes Papier, um besonders die jüngere Generation an das Thema Börse heranzuführen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

