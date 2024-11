Delivery Hero strebt Platzierung von 15 Prozent an Talabat an

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenlieferdienst Delivery Hero strebt bei seinem in diesem Jahr geplanten Börsengang von Talabat eine erstmalige Platzierung von 15 Prozent an. Ziel sei es, dass sämtliche Papiere bis Mitte Dezember zugelassen würden, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Sonntag in Berlin mit. Delivery Hero könne den Umfang des Angebots vorbehaltlich erforderlicher Genehmigungen seitens der Wertpapieraufsichtsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate noch anpassen.

Der dem öffentlichen Angebot und der Börsennotierung zugrundeliegende Wertpapierprospekt sei am Donnerstag genehmigt worden und werde am Montag auf der Internetseite von Talabat veröffentlicht. Delivery Hero würde den Angaben zufolge eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen behalten, mit der Hälfte der Mitglieder im Verwaltungsrat vertreten sein und Talabat weiter im Konzernabschluss von Delivery Hero nach Durchführung des geplanten Börsengangs konsolidieren.