Waldbrände in Kalifornien zurückgedrängt

Viele Häuser zerstört, aber bisher keine Verletzten



Im trockenen Süden Kaliforniens kommt es immer wieder zu Wald- und Buschbränden. Das jüngste sogenannte "Mountain Fire" war am Mittwoch nahe der Stadt Camarillo nordwestlich von Los Angeles ausgebrochen. Es zerstörte mindestens 132 Häuser sowie andere Gebäude und beschädigte 88 weitere. Mehr als 83 Quadratkilometer Gelände wurden bisher Opfer der Flammen.

Auch im per Luftlinie knapp 4000 Kilometer von der Westküstenmetropole Los Angeles entfernten New York hat es am Wochenende gebrannt. Das Feuer war am Freitag in den Stadtbezirken Brooklyn und Bronx sowie im benachbarten New Jersey ausgebrochen, wie die "New York Times" meldete. Stechender Rauchgeruch zog am Samstag durch die Straßen der bevölkerungsreichste Stadt der USA. Solche großflächigen Brände seien in New York selten, doch leide die Stadt derzeit ebenfalls unter Trockenheit./blu/DP/he