CDU und SPD in Sachsen beraten über Minderheitsregierung

DRESDEN (dpa-AFX) - Nach dem Ende der Sondierungsgespräche mit dem BSW wollen CDU und SPD in der kommenden Woche über die Bildung einer Minderheitsregierung sprechen. Das Treffen soll Anfang der kommenden Woche stattfinden, wie ein Sprecher der CDU auf Anfrage mitteilte.

Ein entsprechendes Gesprächsangebot der CDU nahmen die Sozialdemokraten am Samstag an, wie die Partei mitteilte. "Das gebietet die Verantwortung für unser Land und seine Menschen", sagten demnach die beiden Vorsitzenden Kathrin Michel und Henning Homann. Gerade am 35. Jahrestag des Mauerfalls gelte: erst das Land, dann die Partei.