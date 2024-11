Wirtschaftsminister Habeck trifft in Portugal Start-up-Szene Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) tritt seine erste Auslandsreise nach dem Zerwürfnis in der Ampelkoalition an. Begleitet von zwölf Unternehmens-Gründerinnen und acht Multiplikatorinnen fliegt der Vizekanzler am Montagnachmittag in die …