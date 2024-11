CryptoBlox verdreifacht Bitcoin-Mining-Hashrate

Vancouver, B.C., 8. November 2024 - CryptoBlox Technologies Inc. (das „Unternehmen“ oder „Cryptoblox“) (CSE: BLOX) freut sich bekannt zu geben, dass Red Water Acquisition Corp. („Redwater“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, den Betrieb am Standort in Redwater (Alberta) aufgenommen hat, nachdem am 7. Oktober 2024 eine Vereinbarung über Managementdienstleistungen (die „MSA“) mit der Firma True North Data Solutions Ltd. („TNDS“) abgeschlossen wurde.

Bitcoin-Mining bei Redwater läuft auf Hochtouren

Am 7. Oktober 2024, dem Tag, an dem die MSA unterzeichnet wurde, erreichte die Redwater-Anlage eine durchschnittliche Hashrate von 4 PH/s. Am 5. und 6. November 2024 wurde am Standort eine Hashrate von im Schnitt 14 PH/s erzielt, was mehr als dem Dreifachen der Hashrate vom 7. Oktober 2024 entspricht. Nach Ansicht des Unternehmens ist diese Leistungssteigerung Ausdruck der operativem Exzellenz des Unternehmens im Bereich des Mining digitaler Assets.

„Wir planen, den größtmöglichen Nutzen aus dem aktuellen Bitcoin-Preis zu ziehen“, meint Akshay Sood, CEO von CryptoBlox.

„Nachdem unsere Miners jetzt eine höhere Hashrate erzielen, können wir mittlerweile dreimal so viele Bitcoins minen wie zum Zeitpunkt des Abschlusses der MSA“, so Herr Sood weiter.

Ein großer Schritt nach vorne im Bereich Digital Asset Mining & Infrastruktur

Angesichts der Aufnahme des Betriebs in Redwater und der Vereinbarung des Unternehmens über den Erwerb eines Mining-Betriebs in Kaspa ist CryptoBlox stolz, eine Digital Asset Mining & Infrastructure Division einzurichten. Nachdem der Onboarding-Prozess am Standort Redwater abgeschlossen ist, verläuft der Betrieb der 133 Miners vom Typ S19J Pro des Unternehmens optimal und trägt somit zur diversifizierten Blockchain-Ökosystem-Strategie des Unternehmens bei. Die Betriebsaufnahme unterstreicht das Engagement von CryptoBlox, seine Mining-Kapazitäten unter Einsatz von Spitzentechnologien zu erhöhen und gleichzeitig die Möglichkeiten für einen nachhaltigen Mining-Betrieb mit alternativer Stromversorgung zu sondieren.

