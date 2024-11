IG Metall verteidigt Forderung nach sieben Prozent mehr Lohn

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die IG Metall hat vor der vierten Verhandlungsrunde in der Metall- und Elektroindustrie am Montag ihre Forderung nach sieben Prozent mehr Lohn bekräftigt.



"Die Menschen spüren immer noch die Folgen der Inflation, das hohe Niveau, auf dem sich die Preise eingependelt haben", sagte die Erste Vorsitzende Christiane Benner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Um die Lücke zwischen den gestiegenen Preisen und den Entgelten zu schließen, brauchen wir eine Erhöhung." Entsprechend sei die Forderung "nicht maßlos". Vielmehr helfe eine entsprechende Erhöhung, die Kaufkraft zu stärken, den Konsum anzukurbeln und so zum Wirtschaftswachstum beizutragen.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla! Short 343,73€ 1,14 × 11,70 Zum Produkt Long 275,32€ 5,93 × 11,65 Zum Produkt