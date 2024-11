Thunes und Papara gründen eine bilaterale Partnerschaft, um grenzüberschreitende Überweisungen von und nach der Türkei zu ermöglichen

Die über 21 Millionen Nutzer von Papara können Geld auf fünf Kontinenten senden und empfangen, was die grenzüberschreitenden Transfermöglichkeiten weiter verbessert .

ISTANBUL und SINGAPUR, 11. November 2024 /PRNewswire/ – Thunes, der Smart Superhighway für den weltweiten Geldverkehr, begrüßte heute Papara, Türkeis führendes Fintech-Unternehmen, als neues Mitglied seines Direct Global Network und als Verbündeten zur Erleichterung grenzüberschreitender Zahlungen von und nach der Türkei. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es den Nutzern von Papara in der Türkei, Geld auf 3 Milliarden Konten in mobilen Geldbörsen, 4 Milliarden Bankkonten und 15 Milliarden Karten in über 80 Währungen in mehr als 130 Länder zu senden. Die Zusammenarbeit ermöglicht auch schnelle, einfache und erschwingliche internationale Geldüberweisungen direkt auf Papara-Konten, was in der Türkei ein Novum darstellt.