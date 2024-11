DAX im Warnmodus

Unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump könnte es für Europa und Asien kompliziert werden, zumal die neue Regierung Zusatzzölle zwischen 20 und 60 Prozent plant und dadurch den Welthandel merklich ausbremsen dürfte. Sollten die Börsen dies vorwegnehmen und der DAX unter 18.900 Punkte auf Tagesbasis zurückfällt, würden sich die Hinweise auf eine erfolgreiche Auflösung der SKS-Formation verdichten, in der Folge würden Abschläge auf 18.779 und 18.633 Punkte bevorstehen. Eine komplette Umsetzung der Formation würde rechnerisch sogar Abschlagspotenzial zurück auf den EMA 200 (rote Linie) bei 18.250 Punkten ermöglichen. Um dieses potenzielle Verkaufssignal endgültig zu entkräften, müsste der DAX in den kommenden Stunden mindestens über das Niveau von 19.635 Punkten zulegen, in diesem Szenario könnte sogar ein Ausbruch an 19.800 Punkte heranreichen. Aller Voraussicht nach wird sich der weitere Werdegang des Barometers in dieser Woche entscheiden.

Aktuelle Lage