Hypoport wagt einen Trendwechsel

Die Hinweise auf eine längere Erholungsbewegung verdichten sich seit einigen Tagen in der Hypoport-Aktie, gegen den Trend gehörte dieses Wertpapier am Freitag zu den Gewinnern auf dem Frankfurter Parkett. Um eine Erholungsbewegung in den Bereich zwischen 241,00 und 246,00 Euro vollziehen zu können, müssen aber erst noch die Vorwochenhochs von mindestens 230,00 Euro auf Tagesschlusskursbasis überwunden werden. Nur dies würde im Anschluss die erhoffte Erholung ermöglichen und ein Long-Investment attraktiv gestalten. Sollte der hoffnungsvolle Aufschwung der Hypoport-Aktie dagegen durch einen Tagesschlusskurs unterhalb von 213,40 Euro in dieser Woche quittiert werden, würden unmittelbare Rücksetzer auf die mittelfristig entscheidende Unterstützung von rund 200,00 Euro drohen. Auf jeden Fall bleibt ein Investment in dieses Papier mit erhöhten Risiken verbunden.

Trading-Strategie: