Mercedes-Benz im Ausverkauf

Auf einen durchaus bemerkenswert starken Donnerstagsschub in der Mercedes-Benz-Aktie folgte am Freitag wieder sichtliche Ernüchterung, die Akte setzte in die Nähe ihrer Wochentiefs von 51,91 Euro zurück. Technisch sollten Investoren auf weitere Verluste vorbereitet sein, die unterhalb der Vorwochentiefs auf ein Unterstützungsniveau aus Juli 2022 bei 50,19 Euro führen dürften und der Aktie erst in diesem Bereich die Chance auf eine Trendwende eingeräumt werden kann. Entsprechend diesem Fahrplan könnte noch ein kurzzeitiges Short-Investment in Erwägung gezogen werden, wie beispielshalber über das weiter unten vorgestellte Open End Short Zertifikat. Auf der Oberseite bedarf es dagegen Notierungen mindestens über dem Niveau von 54,45 Euro, damit Mercedes-Benz in eine geordnete dreiwellige Erholung bis an 56,02/57,31 Euro übergehen kann. Angesichts der schwachen Kursmuster kann eine derartige Entwicklung derzeit nicht unterstützt werden.

Trading-Strategie: