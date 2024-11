Goldman hebt BASF auf 'Buy' - Ziel hoch auf 53 Euro

Marco_Berlin schrieb gestern 11:10

Das ist richtig, bspw baut BASF eine mit zig millionen Euro geförderte Wärmepumpe zur Dampferzeugung, die so nicht gebaut worden wäre ohne Fördermittel. Er bekennt sich zu LU, was bleibt ihm anderes übrig bei einer ideolgischen Ampel.



Er erzählt wie wichtig LU ist, spart dort aber 80 % der wetlweiten Kosten ein und kündigt weitere massive Einsparungen an, inverstiert zig Millionen im Ausland. Baut neue Anlagen im Ausland ohne jegliche CO2 Auflagen und sehr geringen Umweltauflagen, schwadroniert hier aber irgendwas von Klimaschutz und wie wichtig die Umwelt ist.



Was soll die BASF Führung denn sonst erzählen? Ihr seid alle irre bei der Ampel ihr zerstört uns, es ist blanke Ideologie ohne Fakten? Seine Worte und die Worte der gesamten BASF Führung stehen im kompletten Kontrast zu dem was sie seit Jahren machen. Und wenn er saagt Kosten in deutschland einsparen, Strom zu teuer, Auflagen zu hoch, wir gucken ab 2026 jede Anlage in Deutschland nochmal an ob sie wirtschaftlich ist. Dann bedeutet das durch die Blume, Leute guckt was ihr getan habt mit eurer Wahl.