Hypoport schreibt wieder schwarze Zahlen - Sieht Zeichen für Markterholung

Das Unternehmen mit Sitz in Lübeck hat in den vergangenen Jahren die Preisrückgänge am Immobilienmarkt in Verbindung mit den gestiegenen Zinsen und der höheren Inflation zu spüren bekommen. Das Marktumfeld sei weiterhin schwach, sagte Slabke am Montag weiter. Er sehe aber erste positive Auswirkungen der Markterholung./lew/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 227,2 auf Tradegate (11. November 2024, 08:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um +2,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,16 %. Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von -3,42 %/+47,06 % bedeutet.