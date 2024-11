Eurokurs hält sich über 1,07 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich zum Start in die neue Woche erst einmal über der Marke von 1,07 US-Dollar gehalten. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung nahezu unverändert bei 1,0716 Dollar. In der vergangenen Woche war der Euro im Zuge des Sieges von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen deutlich unter Druck geraten und zeitweise unter 1,07 Dollar gefallen. Vor dem Sieg des Republikaners mussten für einen Euro noch mehr als 1,09 Dollar gezahlt werden.

Nach der turbulenten Vorwoche stehen am Montag kaum absehbare Kurstreiber auf der Agenda. Am Dienstag rücken dann die deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen in den Blick und am Mittwoch könnten Daten zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise für Schwung sorgen.