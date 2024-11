Delievery Hero reagieren auf Talabat-IPO-Pläne positiv

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die konkretisierten Pläne für den Börsengang von Talabat geben den Aktien von Delivery Hero am Montag Auftrieb. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate verteuerten sie sich um 4,5 Prozent zum Xetra-Schluss. Unter der Marke Talabat liefert Delivery Hero in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Nahen Osten und in Nordafrika Essen und Alltagsgegenstände aus.

Die Details zum Börsengang entsprächen den Erwartungen der Investoren, schrieb die UBS. Die Bestätigung des Zeitplans und der Größe des Börsengangs wirkten beruhigend.