Goldaktien geben nach

Tagesbericht vom 11.11.24



Marketingmitteilung





Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 2.691 auf 2.684 $/oz nach. Heute Morgen bleibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong unter Druck und notiert aktuell mit 2.672 $/oz um 15 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Audi meldet für das Septemberquartal einen Rückgang des Gewinns um 91 % auf 0,1 Mrd Euro.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar leicht nach (aktueller Preis 80.165 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 31,33 $/oz, Vortag 31,46 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 981 $/oz, Vortag 985 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 980 $/oz, Vortag 995 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 73,92 $/barrel, Vortag 73,90 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich etwas schwächer. Der Xau-Index verliert 1,6 % oder 2,5 auf 156,7 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Franco-Nevada 2,8 % und Kinross 1,9 %. Endeavour kann 2,4 % zulegen. Bei den kleineren Werten geben Intern. Tower Hill 12,5 %, Galiano 9,8 % und Sandstorm 8,7 % nach. Rusoro steigen 16,7 % und Iamgold 6,8 %. Bei den Silberwerten fallen Bear Creek 11,5 %, Silvercorp 10,3 % und Americas Silver 9,5 %. SSR verbessert sich 8,2 %.





Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Sibanye fallen 5,0 % und Gold Fields 2,7 %.





Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwach. Bei den Produzenten fallen 32,8 % (Vorstandschef und zwei weitere Mitarbeiter in Mali verhaftet), Kingsgate 10,0 % und Pantoro 9,1 %. Genesis verbessern sich 4,0 % und Capricorn 2,9 %. Bei den Explorationswerten geben Emmerson 7,9 %, West Wits 7,1 % und Ausgold 7,0 % nach. Nexus verbessert sich 5,6 %. Bei den Metallwerten fallen Iluka 7,9 % und Fortescue 7,3 %. Image kann 4,3 % zulegen.

Seite 2 ► Seite 1 von 4