BERENBERG stuft Süss MicroTec auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Süss Microtec von 80 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem ASML sein Umsatzziel für 2025 reduziert hat, rechnet Analystin Nicole Winkler für die kommenden Jahre mit einer schwächeren Nachfrage nach den Photomask-Angeboten von Süss, insbesondere aus China. Sie schrieb ihre Gewinnprognose (EPS) für 2026 in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar um 6 Prozent nach unten./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2024 / 17:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 53,10EUR auf Tradegate (11. November 2024, 08:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nicole Winkler

Analysiertes Unternehmen: Süss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m